Палестина вырвала победу у Ирака в азиатской квалификации ЧМ-2026

В одной из встреч Палестина обыграла Ирак со счетом 2:1.
Единственный гол у гостей забил Аймен Хуссейн на 34-й минуте.
В составе Палестины голы записали на свой счет Вессам Абу Али на 88-й минуте и Амид Махаджна на 90+7-й минуте.
Палестина занимает 5-е место в группе В с 6-ю очками в активе, а Ирак — на 3-й строчке (12).
В параллельном матче Оман одолел Кувейт на чужом поле со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче гости забили на 56-й минуте, отличился Иссам Аль-Сабхи.
Оман располагается на 4-й позиции группы В с 10-ю баллами, а Кувейт — на 6-м месте (5).
ОАЭ в гостях обыграли КНДР со счетом 2:1.
В составе арабская сборная отличились Фабио Лима на 5-й минуте и Султан Адилл Аламири на 90+8-й минуте.
У КНДР гол забил Ю Сон Ким на 44-й минуте.
ОАЭ занимает 3-е место (13 очков) в группе А, а КНДР — на 6-й строчке (2).