Палестина вырвала победу у Ирака в азиатской квалификации ЧМ-2026

Завершились три матча 8-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Палестина обыграла Ирак со счетом 2:1.

Единственный гол у гостей забил Аймен Хуссейн на 34-й минуте.

В составе Палестины голы записали на свой счет Вессам Абу Али на 88-й минуте и Амид Махаджна на 90+7-й минуте.

Палестина занимает 5-е место в группе В с 6-ю очками в активе, а Ирак — на 3-й строчке (12).

В параллельном матче Оман одолел Кувейт на чужом поле со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче гости забили на 56-й минуте, отличился Иссам Аль-Сабхи.

Оман располагается на 4-й позиции группы В с 10-ю баллами, а Кувейт — на 6-м месте (5).

ОАЭ в гостях обыграли КНДР со счетом 2:1.

В составе арабская сборная отличились Фабио Лима на 5-й минуте и Султан Адилл Аламири на 90+8-й минуте.

У КНДР гол забил Ю Сон Ким на 44-й минуте.

ОАЭ занимает 3-е место (13 очков) в группе А, а КНДР — на 6-й строчке (2).