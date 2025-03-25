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    Палестина вырвала победу у Ирака в азиатской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ирака Сборная КНДР Сборная ОАЭ
    Завершились три матча 8-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Палестины
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    Сборная Палестины

    В одной из встреч Палестина обыграла Ирак со счетом 2:1.

    Единственный гол у гостей забил Аймен Хуссейн на 34-й минуте.

    В составе Палестины голы записали на свой счет Вессам Абу Али на 88-й минуте и Амид Махаджна на 90+7-й минуте.

    Палестина занимает 5-е место в группе В с 6-ю очками в активе, а Ирак — на 3-й строчке (12).

    В параллельном матче Оман одолел Кувейт на чужом поле со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче гости забили на 56-й минуте, отличился Иссам Аль-Сабхи.

    Оман располагается на 4-й позиции группы В с 10-ю баллами, а Кувейт — на 6-м месте (5).

    ОАЭ в гостях обыграли КНДР со счетом 2:1.

    В составе арабская сборная отличились Фабио Лима на 5-й минуте и Султан Адилл Аламири на 90+8-й минуте.

    У КНДР гол забил Ю Сон Ким на 44-й минуте.

    ОАЭ занимает 3-е место (13 очков) в группе А, а КНДР — на 6-й строчке (2).

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