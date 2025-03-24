Круговой: Вендел старался прикрыть свой жест

Напомним, бразилец показал неприличный жест фанатам из-за оскорблений на расовой почве.
«Инцидент с Венделом? Понятно, что это неприемлемо, все равно надо уважать соперника. Вроде как, Вендел старался прикрыть свой жест. Но как это можно было сделать, когда у нас есть VAR, 500 камер на стадионе? Это нереально.
Реакция на поведение трибун? Несмотря на это, нельзя было себя так вести. Такие моменты надо решать иначе», — сказал Круговой Sport24.
Ранее Вендел из-за дисквалификации пропустил матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком». «Зенит» проиграл в Москве со счетом 1:2.