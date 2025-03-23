Мартинес поделился ожиданиями от матча с Данией

Главный тренер сборной Португалиивысказался о предстоящем матче против Дании в Лиге наций.

«Мы плохо сыграли в первом матче, но нам противостояла крепкая сборная Дании, которая, напротив, провела хорошую игру. Они агрессивны и высоко прессингуют. Вторую встречу мы проводим дома, так как мы заняли первое место в группе, и нам нужно показать себя. Стадион будет полон, нам нравятся такие матчи, мы гордимся участием в них», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Игра состоится 23 марта и начнется в 22:45 мск. В первом матче датчане победили со счетом 1:0.