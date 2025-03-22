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    Северная Македония разгромила Лихтенштейн в квалификации ЧМ-2026

    Лихтенштейн — Северная Македония: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Сборная Лихтенштейна Сборная Македонии
    В матче первого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Северной Македонии на выезде разгромила команду Лихтенштейна со счетом 3:0.

    сборная Северной Македонии
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    сборная Северной Македонии

    Авторами точных ударов в этой игре стали Александр Трайковски, Висар Муслиу и Боян Миовски.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J
    Лихтенштейн — Северная Македония 0:3
    Голы: 0:1 Александар Трайковски (7'), 0:2 Висар Муслиу (42'), 0:3 Боян Миовски (84') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Сандро Вольфингер (Emanuel Zund, 73'), Ларс Трабер, Макс Гопель (Кенни Киндле, 54'), Йенс Хофер, Сандро Визер (Никлас Бек, 73'), Симон Люхингер, Николас Хаслер, Арон Зеле, Деннис Саланович (Ферхат Саглам, 62'), William Pizzi (Фабио Люк Нотаро, 62') Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски (Боян Димоски, 62'), Висар Муслиу, Никола Серафимов (Боян Илиевски, 46'), Джоко Зайков, Элиф Элмас, Исник Алими (Яни Атанасов, 46'), Энис Барди, Дарко Чурлинов (Kristijan Trapanovski, 80'), Александар Трайковски (David Tosevski, 62'), Боян Миовски Предупреждения: Никола Серафимов (24'), Йенс Хофер (32'), Арон Зеле (38')

    Северная Македония набрала первые три очка и возглавила группу. У Лихтенштейна нет баллов и последняя строчка.

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