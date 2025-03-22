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    Уругвай — АргентинаАргентина без Месси обыграла Уругвай: вопрос выхода на ЧМ решён
  • 09:46
    • Сборная Аргентины обыграла Уругвай в матче квалификации ЧМ-2026
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    Сборная Аргентины обыграла Уругвай в матче квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Уругвая Сборная Аргентины
    Сборная Аргентины одолела Уругвай в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Встреча состоялась в Монтевидео.

    Марсело Бьелса
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    Марсело Бьелса

    Единственный гол забил полузащитник Тиаго Альмада на 68-й минуте. В роли ассистента выступил Хулиан Альварес.

    В конце матча аргентинцы остались вдесятером, поскольку Николас Гонсалес, вышедший на замену, получил красную карточку.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Уругвай — Аргентина 0:1
    Гол: 0:1 Тьяго Альмада (68') Уругвай: Серхио Рочет, Рональд Араухо, Матиас Оливера, Наитан Нандес, Федерико Вальверде (Rodrigo Aguirre, 72'), Родриго Бентанкур, Факундо Пельистри (Брайан Родригес, 58'), Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес (Federico Vinas, 72'), Хосе Хименес, Хиорхьян де Арраскаета (Николас де ла Крус, 42') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Тьяго Альмада (Анхель Корреа, 87'), Алексис Мак Аллистер (Эксекиэль Паласиос, 79'), Леандро Паредес (Леонардо Балерди, 87'), Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне (Николас Гонсалес, 69') Предупреждения: Наитан Нандес (64'), Матиас Оливера (86'), Хулиан Альварес (90 + 1') Удаление: Николас Гонсалес (90 + 5')

    Аргентинцы набрали 28 очков и лидируют в турнирной таблице. Уругвайцы идут на 4-й строчке — 20 баллов.

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