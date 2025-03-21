Гендир «Крыльев Советов»: Осинькин делает все возможное для того, чтобы команда взлетела

Генеральный директорвысказался о будущем наставника самарцев

«Игорь Витальевич — наш тренер, полностью посвящает себя команде и делает все возможное для того, чтобы наши "Крылья" взлетели. Все сплетни про неустойки...или какие-то баснословные выплаты — являются всего лишь сплетнями! Последние несколько дней являются примером того, с какой скоростью распространяется недостоверная информация», — написал Тер-Абрамян на своей странице в телеграме.

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» в настоящий момент располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.