ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА
  • 19:45
    • Блинкова выбила Шнайдер с турнира в Майами
    Все новости спорта

    Гендир «Крыльев Советов»: Осинькин делает все возможное для того, чтобы команда взлетела

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался о будущем наставника самарцев Игоря Осинькина.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Игорь Витальевич — наш тренер, полностью посвящает себя команде и делает все возможное для того, чтобы наши "Крылья" взлетели. Все сплетни про неустойки...или какие-то баснословные выплаты — являются всего лишь сплетнями! Последние несколько дней являются примером того, с какой скоростью распространяется недостоверная информация», — написал Тер-Абрамян на своей странице в телеграме.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» в настоящий момент располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия покажет себя при Тухеле
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Румыния и Босния и Герцеговина забьют друг другу
  • Румыния — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Мирра отдаст Кудерметовой не больше трех геймов?
  • Кудерметова — Андреева. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры