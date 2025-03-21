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    Дешам прокомментировал поражение сборной Франции в матче с Хорватией

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    Наставник сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на поражение от Хорватии (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «В начале у нас были хорошие эпизоды, но потом стали допускать слишком много брака. Даже после того как Меньян отбил пенальти, мы не смогли взять максимум от этой ситуации. Не могу сказать, что у меня сегодня было много причин быть довольным. Хорватия сыграла очень организованно.

    Во втором тайме мы прибавили. Но в целом отношение к игре нас подвело, и соперник нас за это наказал. Возможно, мне стоило сделать другие замены, но мы в любом случае заиграли лучше после перерыва. Все началось с того, что в первом тайме мы допустили кучу ошибок. Потом нас подкосила усталость. Во многом результат был предопределен в первом тайме.

    В ответном матче нам надо прибавить во всех игровых аспектах. Я сделаю ряд замен в составе, но пока не уверен, какими они будут. Посмотрим, как все будет складываться к тому моменту», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

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    Ответный матч состоится 23 марта во Франции. Встреча начнется в 22:45 мск.

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