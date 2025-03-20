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    Де ла Фуэнте: Нам повезло, что у нас есть Ямаль

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «У него есть потенциал стать великим, уникальным футболистом. Нам повезло, что он у нас есть. Ему 17 лет, и он продолжает развиваться, ему еще предстоит пройти долгий путь. Ему придется пережить трудные времена, и мы должны будем ему помочь.

    Мы будем наслаждаться игрой легендарного футболиста, одного из тех, кто знаменует собой эпохи», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

    В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 38 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах и отметился 13 голами и 17 голевыми передачами.

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