Де ла Фуэнте: Нам повезло, что у нас есть Ямаль

Главный тренер сборной Испаниивысказался о вингере

«У него есть потенциал стать великим, уникальным футболистом. Нам повезло, что он у нас есть. Ему 17 лет, и он продолжает развиваться, ему еще предстоит пройти долгий путь. Ему придется пережить трудные времена, и мы должны будем ему помочь.

Мы будем наслаждаться игрой легендарного футболиста, одного из тех, кто знаменует собой эпохи», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 38 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах и отметился 13 голами и 17 голевыми передачами.