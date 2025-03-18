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    Уткин: Намерен вернуться в «Ростов»

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    Полузащитник Даниил Уткин прокомментировал свое будущее. Сейчас он принадлежит «Ростову», но отдан в аренду в грозненский «Ахмат» до конца сезона.

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    «Конечно, я хочу вернуться в расположение "Ростова". Аренда закончится и мы примем решение с ростовским руководством. Слухи о смене руководства в "Ростове"? Это же слухи, я на них никак не реагирую. Если вдруг сменится руководство, то я не знаю даже, как на меня это повлияет», — сказал Уткин «СЭ».

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    Всего в этом сезоне в чемпионате России 25-летний хавбек сыграл 18 матчей, забил один мяч и сделал 4 голевые передачи. На Transfermarkt Уткин сейчас стоит 3,5 млн евро.

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