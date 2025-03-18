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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Дзюба рассказал о звонке Федорищева после вызова в сборную России

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    Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о самом неожиданном звонке после вызова в национальную команду на мартовский сбор.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Много было, очень много сразу написало людей. И телефон разрывался. Много футболистов, хоккеистов поздравили, очень приятно.

    Наверное, самым неожиданным был губернатор Самарской области. Федорищев написал... позвонил даже! Мы с ним пообщались очень приятно. Ну и вообще очень приятно, что "Акрон" впервые представлен (в сборной) — и это я. Я думал, что у них кто-то там уже был в сборной», — сказал Дзюба пресс-службе сборной России.

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