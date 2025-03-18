Дзюба рассказал о звонке Федорищева после вызова в сборную России

Нападающийи сборнойответил на вопрос о самом неожиданном звонке после вызова в национальную команду на мартовский сбор.

«Много было, очень много сразу написало людей. И телефон разрывался. Много футболистов, хоккеистов поздравили, очень приятно.

Наверное, самым неожиданным был губернатор Самарской области. Федорищев написал... позвонил даже! Мы с ним пообщались очень приятно. Ну и вообще очень приятно, что "Акрон" впервые представлен (в сборной) — и это я. Я думал, что у них кто-то там уже был в сборной», — сказал Дзюба пресс-службе сборной России.

Напомним, что национальная команда сыграет против сборной Гренады в товарищеском матче 19-го марта в 20:00 мск.