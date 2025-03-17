ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
    Все новости спорта

    Юран: «Зенит» разочаровал, команда не впечатлила в матче против «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением об игре «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «Спартак — молодцы, понравилась игра команды в плане заряженности, было видно, что хотели выиграть у "Зенита", что и доказывали на поле.

    Немного разочаровал "Зенит", как-то команда не впечатлила в этом матче, давалось все тяжело, не было креатива. "Спартак" контролировал игру, больше 40 тысяч болельщиков пришли, молодцы, вырвали победу.

    Как ты относишься к футболу, так он тебя и награждает, футбол наградил в концовке. Жили болельщиками и результатом. Еще девять матчей впереди, о чемпионстве говорить преждевременно, много игр», — сказал Юран ТАСС.

  • РПЛ. «Краснодар» вышел в единоличные лидеры
  • Итоги 21-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Омичи вернутся к победам после недавнего поражения
  • «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Трактор» сдержит самую результативную команду Запада
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Салават Юлаев» зацепится за очки на новой «УГМК-Арене»
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кесслер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Исии — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры