Юран: «Зенит» разочаровал, команда не впечатлила в матче против «Спартака»

Бывший главный тренерподелился мнением об игре матче 21-го тура РПЛ против(1:2).

«Спартак — молодцы, понравилась игра команды в плане заряженности, было видно, что хотели выиграть у "Зенита", что и доказывали на поле.

Немного разочаровал "Зенит", как-то команда не впечатлила в этом матче, давалось все тяжело, не было креатива. "Спартак" контролировал игру, больше 40 тысяч болельщиков пришли, молодцы, вырвали победу.

Как ты относишься к футболу, так он тебя и награждает, футбол наградил в концовке. Жили болельщиками и результатом. Еще девять матчей впереди, о чемпионстве говорить преждевременно, много игр», — сказал Юран ТАСС.

После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.