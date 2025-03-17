Месси не сыграет за Аргентину в отборе на ЧМ-2026 из-за травмы

нет в окончательной заявкена отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.

Причиной отсутствия легендарного футболиста стала травма приводящей мышцы бедра, сообщает издание Marca. Ранее стало известно о том, что и Пауло Дибала пропустит эти матчи.

В отборе на ЧМ-2026 37-летний Месси сыграл 5 матчей, забил 5 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Максимо Перроне («Комо»), Бенхамин Домингес («Болонья»), Тьяго Альмада («Лион»).

Нападающие: Николас Гонсалес («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

Прогнозы и ставки на футбол

22 марта сборная Арентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.