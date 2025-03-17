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    Месси не сыграет за Аргентину в отборе на ЧМ-2026 из-за травмы

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Уругвая
    Лионеля Месси нет в окончательной заявке сборной Аргентины на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Причиной отсутствия легендарного футболиста стала травма приводящей мышцы бедра, сообщает издание Marca. Ранее стало известно о том, что и Пауло Дибала пропустит эти матчи.

    В отборе на ЧМ-2026 37-летний Месси сыграл 5 матчей, забил 5 мяча и сделал 2 голевые передачи.

    Состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

    Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

    Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»).

    Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Максимо Перроне («Комо»), Бенхамин Домингес («Болонья»), Тьяго Альмада («Лион»).

    Нападающие: Николас Гонсалес («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

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    22 марта сборная Арентины сыграет с Уругваем, 26 марта — со сборной Бразилии.

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