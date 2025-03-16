«Штутгарт» — «Байер»: счет матча 4:3, обзор голов

одержал волевую победу над(4:3) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме хозяева забили один гол, отличился Эрмедин Демирович на 15-й минуте.

Во 2-м отрезке команды забили на двоих 6 голов. У «Штутгарта» гол записал на свой счет Ник Вольтемаде на 48-й минуте. На 62-й минуте полузащитник «Байера» Гранит Джака забил гол в свои ворота.

В составе леверкузенской команды отличились Жереми Фримпонг на 56-й минуте и Пьеро Инкапье на 68-й минуте.

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На 88-й минуте полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Уже на 90+4-й минуте «Байер» вырвал победу, отличился Патрик Шик.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Байер 3:4 Голы: 1:0 Эрмедин Демирович (15'), 2:0 Ник Вольтемаде (48'), 2:1 Жереми Фримпонг (56'), 3:1 Гранит Джака (автогол) (62'), 3:2 Пьеро Инкапье (68'), 3:3 Ангело Штиллер (автогол) (88'), 3:4 Патрик Шик (90 + 4') Штутгарт: Александр Нюбель, Амин Аль-Дахиль (Юлиан Хабот, 77'), Рамон Хендрикс, Максимилиан Миттельштадт (Крис Фюрих, 89'), Финн Ельч, Джейми Левелинг (Йоша Вагноман, 68'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Энцо Мийо (Дениз Ундав, 68'), Эрмедин Демирович (Эль Билал Туре, 77'), Ник Вольтемаде Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо (Виктор Бонифас, 57'), Жереми Фримпонг, Пьеро Инкапье, Жонатан Та, Норди Мукиэле, Алейш Гарсия (Амин Адли, 57'), Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих (Артур, 74'), Патрик Шик Предупреждения: Атакан Каразор (27'), Финн Ельч (51'), Ник Вольтемаде (64'), Роберт Андрих (74'), Пьеро Инкапье (77'), Xabi Alonso (90 + 1')

После этого матча леверкузенская команда занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 56-ю очками в активе. «Штутгарт» — на 10-й строчке (37).