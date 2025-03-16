Мбаппе: Тяжело играть через два дня

Форвардвысказался о победе над «Вильярреалом» (2:1).

Отметим, что сам нападающий смог отметиться дублем в этой игре.

«Очень важный матч, очень сложный, потому что "Вильярреал" высоко в таблице. Мы знали, что должны были побеждать после игры с "Атлетико", где было дополнительное время и все остальное. Мы показали характер и желание, боролись до конца.

Устал ли? Очень. Все видели матч с "Атлетико" в Лиге чемпионов — он был очень интенсивным. Тяжело играть через два дня. Но мы должны уважать эмблему клуба, отдавать ради нее все силы. Мы довольны сейчас», — цитирует Мбаппе As.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 60-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 5-й позиции (44).