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    Мбаппе: Тяжело играть через два дня

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    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о победе над «Вильярреалом» (2:1).

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Отметим, что сам нападающий смог отметиться дублем в этой игре.

    «Очень важный матч, очень сложный, потому что "Вильярреал" высоко в таблице. Мы знали, что должны были побеждать после игры с "Атлетико", где было дополнительное время и все остальное. Мы показали характер и желание, боролись до конца.

    Устал ли? Очень. Все видели матч с "Атлетико" в Лиге чемпионов — он был очень интенсивным. Тяжело играть через два дня. Но мы должны уважать эмблему клуба, отдавать ради нее все силы. Мы довольны сейчас», — цитирует Мбаппе As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 60-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 5-й позиции (44).

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