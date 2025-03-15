Биджиев: Результат по игре, у нас получилось многое из того, что мы задумали

Главный тренер махачкалинскогопрокомментировал победу в матче с(4:0).

«Ребята провели качественный матч, отработали достаточно качественно в обороне и в атаке, что вылилось соответственно в забитые мячи. Я думаю, что результат по игре, у нас получилось многое из того, что мы задумали. После удаления у соперника мы перестроились, проанализировали ситуацию и сняли все вопросы.

Шамиль Гаджиев? Здесь все вместе, только остается его поздравить с удачным дебютом. Сразу вступил в игру и забил мяч», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе. «Крылья Советов» — на 12-й позиции (19).