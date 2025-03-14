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    «Фиорентина» и «Бетис» пробились в четвертьфинал ЛК

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    Завершились два ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.

    Фрагмент матча «Фиорентина» — «Панатинаикос»
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    Фрагмент матча «Фиорентина» — «Панатинаикос»

    В одной из встреч «Фиорентина» уверенно обыграла «Панатинаикос» со счетом 3:1.

    В составе итальянской команды голы записали на свой счет Роландо Мандрагора на 12-й минуте, Альберт Гудмундссон на 24-й минуте и Мойзе Кин на 75-й минуте.

    Единственный гол у «Панатинаикоса» забил Фотис Иоаннидис на 81-й минуте с пенальти.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Фиорентина — Панатинаикос 3:1
    Голы: 1:0 Роландо Мандрагора (12'), 2:0 Альберт Гудмундссон (24'), 3:0 Мойзе Кин (75'), 3:1 Фотис Иоаннидис (пенальти) (81') Предупреждения: Филип Младенович (28'), Пьетро Комуццо (70'), Марин Понграчич (74'), Кароль Свидерски (74'), Мойзе Кин (78'), Георгиос Ваяннидис (83'), Николо Дзаньоло (90 + 2'), Филип Младенович (90 + 3')

    В параллельном матче «Бетис» разгромил «Виторию Гимарайнш» со счетом 4:0.

    У испанской команды дубль оформил Седрик Бакамбу, который отличился на 5-й и 20-й минутах встречи.

    По голу в составе «Бетиса» записали на свой счет Антони на 58-й минуте и Иско на 80-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Витория Гимарайнш — Бетис 0:4
    Голы: 0:1 Седрик Бакамбу (5'), 0:2 Седрик Бакамбу (20'), 0:3 Антони (58'), 0:4 Иско (80') Предупреждения: Серхи Альтмира (41'), Умаро Эмбало (43'), Нелсон Оливейра (45 + 1'), Диего Льоренте (45 + 1'), Тьягу Силва (49'), Luis Freire (56'), Жуан Мендес (70'), Мигел Мага (78')

    По итогам противостояний «Фиорентина» и «Бетис» прошли в 1/4 финала Лиги конференций, а «Панатинаикос» и «Витория Гимарайнш» завершили свое выступление на турнире.

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