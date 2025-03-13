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    Мбаппе получил вызов в сборную Франции

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил вызов от Дидье Дешама в сборную Францию на четвертьфинальные игры Лиги наций со сборной Хорватии, сообщает официальный сайт ассоциации.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Мбаппе не получил вызов в сборную с сентября 2024 года, пропустив два сбора. Полный список вызванных выглядит так:

    Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

    Защитники: Жонатан Клосс («Ницца»), Лука Динь («Астон Вилла»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Юпамекано («Бавария»).

    Полузащитники: Эдуарду Камавинга («Реал»), Маттео Гендузи («Лацио»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Чуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмри («ПСЖ»).

    Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

    Календарь и таблица Лиги наций

    Матчи против Хорватии пройдут 20 мая в Сплите и 23 марта в Париже.

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