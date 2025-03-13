«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв третье место на общем этапе. «Красные дьяволы» не потерпели ни одного поражения, одержав пять побед и трижды сыграв вничью. Разница мячей — 16:9.

Первая встреча 1/8 финала против «Реала Сосьедад» в Сан-Себастьяне завершилась вничью — 1:1. Единственный гол за «Манчестер Юнайтед» на 57-й минуте забил Зиркзее.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В последнем туре команда сыграла вничью с «Арсеналом» на своем поле — 1:1.

«Реал Сосьедад»

На общем этапе Лиги Европы «Реал Сосьедад» финишировал на 13-м месте, набрав 13 очков. Команда из Сан-Себастьяна одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и трижды проиграла, а разница мячей составила 13:9.

В стыковых матчах «Реал Сосьедад» встретился с «Мидтьюлланном» и одержал победы в обеих встречах — 2:1 на выезде и 5:2 дома, обеспечив себе выход в следующий раунд. Первая встреча 1/8 финала против «Манчестер Юнайтед» завершилась вничью — 1:1. Оярсабаль во втором тайме реализовал пенальти, сравняв счет.

В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблице. В крайнем туре «бело-голубые» дома минимально уступили «Севилье» — 0:1.

Личные встречи

В 7-ми очных матчах «Манчестер Юнайтед» одержал 3 победы, «Реал Сосьедад» оказался сильнее в одном случае и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.30.