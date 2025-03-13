«Целе» и «Рапид» стали четвертьфиналистами Лиги конференций

Подошли к концу еще два ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.

Швейцарский «Лугано» не смог пройти словенский «Целе», несмотря на победу в дополнительное время со счетом 5:4. Первый матч завершился победой «Целе» — 1:0.

Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее были словенцы.

За «Лугано» забивали Георгиас Куциас (дважды), Хадж Махмуд, Осман Думбия и Даниэль Душ Сантуш.

В составе «Целе» отличились Свит Сешлар, Тамар Светлин, Армандас Кучис и Хуанхо Ньето.

Австрийский «Рапид» смог сломить сопротивление боснийского «Бораца» в дополнительное время со счетом 2:1.

Первый матч завершился ничейным исходом 1:1.

В основное время за хозяев отличился Дион Беле, а за гостей Санди Огринец.

Победу «Рапиду» на 96-й минуте принес Луис Шауб.