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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Онлайн
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    «Целе» и «Рапид» стали четвертьфиналистами Лиги конференций

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    Подошли к концу еще два ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.

    Дион Бельо («Рапид»)
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    Дион Бельо («Рапид»)

    Швейцарский «Лугано» не смог пройти словенский «Целе», несмотря на победу в дополнительное время со счетом 5:4. Первый матч завершился победой «Целе» — 1:0.

    Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее были словенцы.

    За «Лугано» забивали Георгиас Куциас (дважды), Хадж Махмуд, Осман Думбия и Даниэль Душ Сантуш.

    В составе «Целе» отличились Свит Сешлар, Тамар Светлин, Армандас Кучис и Хуанхо Ньето.

    Австрийский «Рапид» смог сломить сопротивление боснийского «Бораца» в дополнительное время со счетом 2:1.

    Первый матч завершился ничейным исходом 1:1.

    В основное время за хозяев отличился Дион Беле, а за гостей Санди Огринец.

    Победу «Рапиду» на 96-й минуте принес Луис Шауб.

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