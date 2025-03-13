В КДК РФС вынесли вердикт по Венделу

вынес решение по хавбеку «Зенита»за неприличный жест в адрес болельщиков «Факела» на матче 20-го тура РПЛ.

«Учитывая все обстоятельства дела, КДК за оскорбительное поведение дисквалифицировал Вендела на 2 игры (1 реальная и 1 условная)», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак призвал разобраться с виновниками расистского скандала в Воронеже. Он указал, что в РПЛ работает система Fan ID, которая должна помочь в изобличении виновных.

«Зенит» обыграл «Факел» со счетом 2:0. Во втором тайме красную карточку за оскорбительный жест получил Вендел. В клубе обратили внимание на расистские выкрики с трибун.