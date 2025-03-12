Терехин: «Ахмат» приятно удивляет весной

Экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо»поделился своим мнением об игрево второй части сезона.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Ташуев — тренер «Ахмата» Фото: fc-akhmat.ru

«Очень приятно удивляет "Ахмат" после зимней паузы. Возможно, грозненцам чуть-чуть повезло в матче с "Краснодаром", потому что "быки" хорошо играли и имели неплохие моменты. Ташуев провёл хорошую зимнюю подготовку, а также в "Ахмате" стабильный состав.

Грозненцы обыграли "Рубин", который не подарок, а потом сыграли достойную ничью с "Локомотивом". Я уверен, что "Ахмат" с такой игрой и составом останется в РПЛ и даже не будет бороться за выживание», — сказал Терехин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Вчера, 11 марта, «Ахмат» выбил из Кубка России «Краснодар», победив его со счетом 2:1.