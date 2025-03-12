Макманаман: Кейн — выдающийся футболист

Знаменитый в прошлом английский полузащитниквысказал свое мнение об игре форварда «Баварии»

«Его недооценивают лишь из-за того, что он пока не завоевал ни одного трофея. Всем известно, насколько он выдающийся футболист, но ему необходимо выиграть что-то значимое, чтобы все увидели, насколько он замечательный игрок. Он близок к успеху в бундеслиге, но не помешала бы и Лига чемпионов.

Подумайте, что произойдет, если он выиграет бундеслигу, станет чемпионом в Лиге чемпионов и забьет 50 голов. Он получит "Золотой мяч". Это поднимет его на совершенно новый уровень», — приводит слова Макманамана Bayern & Germany.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне Кейн провел за мюнхенский клуб 36 матчей, забил в них 32 мяча и сделал 11 ассистов. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна 90 млн евро.

«Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ, пройдя по сумму двух матчей «Байер» (2:0, 3:0).