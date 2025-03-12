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    Галактионов объяснил, почему назначил капитаном «Локомотива» Батракова

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пояснил свой выбор капитаном Алексея Батракова на игру четвертьфинала Пути регионов Кубка России против «Динамо» Мх (2:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы понимаем, что у нас есть абсолютный капитан Дмитрий Баринов, который, к сожалению, сейчас восстанавливается от повреждения. Вице-капитан Илья Лантратов не принимал участия в матче. Среди игроков стартового состава Батраков — воспитанник "Локомотива", в нем есть ДНК клуба. Выбор был сделан в пользу него.

    Да, Алексей — молодой игрок, но в то же время он всегда был капитаном на всех своих уровнях в системе "Локомотива". К этому надо привыкать, надо брать лидерские качества, ответственность. Нужно, чтобы Батраков закалялся на будущее. Решение назначить его капитаном правильное и нормальное», — цитирует Галактионова официальный сайт железнодорожников.

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    В кубковом матче 19-летний Батраков впервые в своей карьеры стал капитаном клуба в официальном поединке. Всего полузащитник сыграл 26 матчей за команду в этом сезоне, забил 12 мячей и сделал 9 ассистов.

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