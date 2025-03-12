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    Капелло: «Интер» намерен выиграть все турниры в этом году

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    Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, какие цели стоят перед Симоне Индзаги и «Интером» в этом сезоне.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «На мой взгляд, он уверен в команде, которая у него есть, и игроки следуют за ним. Это особенно видно по его заявлениям: нельзя говорить, что у вас есть 3-4 цели, включая Требл, если у тебя нет контроля над составом.

    Игроки следуют за ним, и он даёт им ответственность. На мой взгляд, помимо первого места в чемпионате и Кубка Италии, настоящей целью Индзаги является Лига Чемпионов. Ему удалось убедить команду в своих силах», — цитирует Капелло Sky Sport Italia.

    В Лиге чемпионов «Интер» вышел в четвертьфинал, пройдя по сумме двух матчей «Фейенорд» (2:0, 2:1). В Серии А команда Индзаги лидирует с 62 очками.

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