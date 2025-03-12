Дубль Мартинса помог «Спартаку» пройти «Акрон» в Кубке России

Кристофер Мартинс Перейра Фото: globallookpress.com
Дублем в составе красно-белых отличился Кристофер Мартинс Перейра, забивший на 17-й и 60-й минутах. Еще один мяч у Тео Бонгонда (20-я).
В составе «Акрона» голы забивали Сержод Есанов с пенальти на 58-й минуте и Артем Дзюба (70-я).
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Акрон — Спартак 2:3
Голы: 0:1 Кристофер Мартинс Перейра (17'), 0:2 Тео Бонгонда (20'), 1:2 Шерзод Эсанов (пенальти) (58'), 1:3 Кристофер Мартинс Перейра (60'), 2:3 Артём Дзюба (70') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Вячеслав Бардыбахин, Родриго Эсковаль, Марат Таймуразович Бокоев, Шерзод Эсанов, Артур Галоян, Владимир Хубулов, Владимир Москвичёв, Сергей Грибов, Dmitriev A. Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Garcia L., Solari P.