Дубль Мартинса помог «Спартаку» пройти «Акрон» в Кубке России

В четвертьфинале Кубка России Путь регионов тольяттинскийна своем поле уступил московскомусо счетом 2:3.

Дублем в составе красно-белых отличился Кристофер Мартинс Перейра, забивший на 17-й и 60-й минутах. Еще один мяч у Тео Бонгонда (20-я).

В составе «Акрона» голы забивали Сержод Есанов с пенальти на 58-й минуте и Артем Дзюба (70-я).