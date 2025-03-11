Вендел: Я поддался на провокации

Полузащитник «Зенита»объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам в матче против «Факела» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

Игра проходила в Воронеже 8 марта. Вендел был удален на 74-й минуте встречи за то, что продемонстрировал неприличный жест в сторону болельщиков воронежского клуба.

«Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.

Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», — приводит слова бразильца пресс-служба «Зенита».

Вендел пропустит игру 21-го тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС. Также бразильцу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.