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    Вендел: Я поддался на провокации

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    Полузащитник «Зенита» Вендел объяснил, почему показал неприличный жест болельщикам в матче против «Факела» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

    Вендел
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    Вендел

    Игра проходила в Воронеже 8 марта. Вендел был удален на 74-й минуте встречи за то, что продемонстрировал неприличный жест в сторону болельщиков воронежского клуба.

    «Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун.

    С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение.

    Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», — приводит слова бразильца пресс-служба «Зенита».

    Вендел пропустит игру 21-го тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС. Также бразильцу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

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