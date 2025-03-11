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    «Краснодар» — «Ахмат». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» — «Ахмат»

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    «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ахматом» в рамках четвертьфинала Кубка России Пути регионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Краснодар»

    На групповой стадии «Краснодар» занял третье место в компании ЦСКА, «Ахмата» и «Пари НН». «Быки» набрали 9 очков (3 победы и 3 поражения), при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 4:7.

    «Краснодар» продолжил выступления уже по Пути регионов и по результатам жеребьевки получил в соперники «Тюмень». К 53-й минуте подопечные Мурада Мусаева вели 3:0, но затем сами пропустили трижды и перевели встречу в серию пенальти, где все же смогли одержать победу и пройти дальше.

    В чемпионате России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 43 очка в 20-ти матчах. В двух крайних турах после возобновления сезона «быки» сначала поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1), а затем разгромили «Пари НН» — 3:0.

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    «Ахмат»

    «Ахмат» завершил групповой этап на втором месте и обеспечил себе место в плей-офф Кубка России по Пути РПЛ. Команда из Грозного набрала 9 очков, одержав 3 победы и трижды уступив. Разница забитых и пропущенных мячей составила 9:6.

    На первой стадии плей-офф Пути РПЛ «Ахмату» достался действующий обладатель Кубка России — «Зенит». Грозненцы уступили в обоих матчах (0:3 в гостях и 1:2 дома) и теперь продолжат борьбу за трофей уже по Пути регионов.

    «Ахмат» идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам 20-ти туров. В двух крайних матчах команда под руководством Сергея Ташуева обыграла «Рубин» (2:1) и поделила очки с «Локомотивом» (1:1).

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой на групповой стадии текущего розыгрыша Кубка России, обменявшись домашними победами — 1:0 в Краснодаре и 3:0 в Грозном.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету каждой из команд по 3 победы и еще 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» с коэффициентом 1.88.

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