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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «ПСЖ». Онлайн
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    «Краснодар» вылетел из Кубка России, уступив «Ахмату»

    «Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче Пути регионов Кубка России «Краснодар» неожиданно на своем поле уступил «Ахмату» со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

    Бернард Бериша
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    Бернард Бериша

    На исходе первого тайма Джон Кордоба не реализовал 11-метровый.

    На 56-й минуте колумбиец исправился за свой промах, открыв счет в матче.

    Но через 10 минут Бернард Бериша сравнял счет.

    Он же через 6 минут реализовал пенальти в отличие от Кордобы и принес победу своему клубу, а вместе с ней и выход в следующий круг турнира.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Краснодар — Ахмат 1:2
    Голы: 1:0 Джон Кордоба (56'), 1:1 Бернард Бериша (66'), 1:2 Бернард Бериша (пенальти) (72') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Александр Черников, Мозес Кобнан, Кайо, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Сергей Петров, Джон Кордоба, Диего Силва, Joao Batxi Ахмат: Лео Гогличидз, Милош Шатара, Ризван Уциев, Александр Жиров, Заим Диванович, Владислав Камилов, Евгений Харин, Лечи Садулаев, Мауро Луна Диале, Ulyanov V., Ruiz Diaz R.

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