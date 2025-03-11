«Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче Пути регионов Кубка Россиинеожиданно на своем поле уступилсо счетом 1:2 и вылетел из турнира.

На исходе первого тайма Джон Кордоба не реализовал 11-метровый.

На 56-й минуте колумбиец исправился за свой промах, открыв счет в матче.

Но через 10 минут Бернард Бериша сравнял счет.

Он же через 6 минут реализовал пенальти в отличие от Кордобы и принес победу своему клубу, а вместе с ней и выход в следующий круг турнира.