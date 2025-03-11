«Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Бернард Бериша Фото: globallookpress.com
На исходе первого тайма Джон Кордоба не реализовал 11-метровый.
На 56-й минуте колумбиец исправился за свой промах, открыв счет в матче.
Но через 10 минут Бернард Бериша сравнял счет.
Он же через 6 минут реализовал пенальти в отличие от Кордобы и принес победу своему клубу, а вместе с ней и выход в следующий круг турнира.
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Краснодар — Ахмат 1:2
Голы: 1:0 Джон Кордоба (56'), 1:1 Бернард Бериша (66'), 1:2 Бернард Бериша (пенальти) (72') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Александр Черников, Мозес Кобнан, Кайо, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Сергей Петров, Джон Кордоба, Диего Силва, Joao Batxi Ахмат: Лео Гогличидз, Милош Шатара, Ризван Уциев, Александр Жиров, Заим Диванович, Владислав Камилов, Евгений Харин, Лечи Садулаев, Мауро Луна Диале, Ulyanov V., Ruiz Diaz R.