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    «Эспаньол» сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

    «Эспаньол» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Эспаньол» и «Жирона» поделили очки (1:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

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    На 49-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Хофре Каррераса.

    Арбитр поставил пенальти в ворота «Эспаньола» на 88-й минуте. Игрок «Жироны» Кристиан Стуани реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Жирона 1:1
    Голы: 1:0 Jofre Carreras (49'), 1:1 Кристиан Стуани (пенальти) (88') Предупреждения: Ладислав Крейчи (12'), Поль Лосано (22'), Эдуардо Экспозито (45 + 3'), Хавьер Пуадо (45 + 3'), Мигель Гутьеррес (62'), Бриан Хиль (75')

    После этого матча «Эспаньол» занимает 15-е место (28 очков), «Жирона» — на 13-й позиции (33).

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