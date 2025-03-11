«Эспаньол» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 49-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару Хофре Каррераса.
Арбитр поставил пенальти в ворота «Эспаньола» на 88-й минуте. Игрок «Жироны» Кристиан Стуани реализовал одиннадцатиметровый удар.
Футбол. Испания. Примера
Эспаньол — Жирона 1:1
Голы: 1:0 Jofre Carreras (49'), 1:1 Кристиан Стуани (пенальти) (88') Предупреждения: Ладислав Крейчи (12'), Поль Лосано (22'), Эдуардо Экспозито (45 + 3'), Хавьер Пуадо (45 + 3'), Мигель Гутьеррес (62'), Бриан Хиль (75')
После этого матча «Эспаньол» занимает 15-е место (28 очков), «Жирона» — на 13-й позиции (33).