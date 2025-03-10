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    Мотта: Больше у «Ювентуса» не будет разговоров о скудетто

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    Наставник «Ювентуса» Тиаго Мотта отреагировал на поражение от «Аталанты» (0:4) в 28-м туре Серии А.

    Тиаго Мотта
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    Тиаго Мотта

    «Мы знали, что игра будет сложной. "Аталанта" хотела максимально использовать наши ошибки. Пенальти, не говоря о его спорности, был болезненным моментом. Мы молодая команда, мы пытались идти вперед, чтобы вернуться в игру, но появились пробелы в обороне.

    Первый гол подкосил нас психологически и вывел из равновесия. Мы расстроены и разочарованы. В то же время больше не будет разговоров о скудетто, в которые вы нас втянули», — сказал Мотта после матча.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    В нынешнем сезоне Серии А «Ювентус» набрал 52 очка. Клуб идет на 4-й позиции в таблице Серии А.

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