Мотта: Больше у «Ювентуса» не будет разговоров о скудетто

Наставник «Ювентуса»отреагировал на поражение от «Аталанты» (0:4) в 28-м туре Серии А.

«Мы знали, что игра будет сложной. "Аталанта" хотела максимально использовать наши ошибки. Пенальти, не говоря о его спорности, был болезненным моментом. Мы молодая команда, мы пытались идти вперед, чтобы вернуться в игру, но появились пробелы в обороне.

Первый гол подкосил нас психологически и вывел из равновесия. Мы расстроены и разочарованы. В то же время больше не будет разговоров о скудетто, в которые вы нас втянули», — сказал Мотта после матча.

Прогнозы и ставки на Серию А

В нынешнем сезоне Серии А «Ювентус» набрал 52 очка. Клуб идет на 4-й позиции в таблице Серии А.