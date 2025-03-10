Мотта: Больше у «Ювентуса» не будет разговоров о скудетто

Тиаго Мотта Фото: globallookpress.com
«Мы знали, что игра будет сложной. "Аталанта" хотела максимально использовать наши ошибки. Пенальти, не говоря о его спорности, был болезненным моментом. Мы молодая команда, мы пытались идти вперед, чтобы вернуться в игру, но появились пробелы в обороне.
Первый гол подкосил нас психологически и вывел из равновесия. Мы расстроены и разочарованы. В то же время больше не будет разговоров о скудетто, в которые вы нас втянули», — сказал Мотта после матча.
В нынешнем сезоне Серии А «Ювентус» набрал 52 очка. Клуб идет на 4-й позиции в таблице Серии А.