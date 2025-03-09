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    «Торпедо» и «Уфа» сыграли безголевую ничью

    «Торпедо» — «Уфа»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 23-го тура Первой лиги чемпионата России московское «Торпедо» и «Уфа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Олег Баклов — голкипер «Уфы»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Баклов — голкипер «Уфы»

    Преимуществом владела команда Олега Кононова, но пробить ворота Олега Баклова так и не смогла.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Уфа 0:0
    Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Хетаг Хосонов, Равиль Нетфуллин, Руслан Червяков, Ираклий Манелов, Александр Юшин Уфа: Олег Баклов, Артём Гуренко, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Александр Перченок, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Камиль Муллин Предупреждение: Сергей Бородин (21')

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