«Торпедо» — «Уфа»: счет матча 0:0, обзор

Олег Баклов — голкипер «Уфы» Фото: globallookpress.com
Преимуществом владела команда Олега Кононова, но пробить ворота Олега Баклова так и не смогла.
Футбол. Россия. Первая лига
Торпедо — Уфа 0:0
Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Хетаг Хосонов, Равиль Нетфуллин, Руслан Червяков, Ираклий Манелов, Александр Юшин Уфа: Олег Баклов, Артём Гуренко, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Александр Перченок, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Камиль Муллин Предупреждение: Сергей Бородин (21')