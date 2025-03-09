«Реал» лениво обыграл «Райо Вальекано». «Атлетико» падает на третью строчку

Этот матч должен был закончиться разгромом. «Реал» настолько уверенно провел первый тайм, что к перерыву счет 4:0 выглядел бы логичным. Но вместо этого — 2:1, валидол в концовке и странный второй тайм, где команда Анчелотти не нанесла ни одного удара в створ.
И дело тут не в тактике Карло или ошибках защиты. Два человека обязаны были закрывать игру — Винисиус и Мбаппе. Они же сделали все, чтобы «Райо» оставался в матче до финального свистка.
«Райо» был разорван в первом тайме
«Реал» включился сразу и быстро показал, кто здесь хозяин. Уже на 15-й минуте Родриго сделал забег по флангу, откатил под удар Винисиусу — штанга. Давление не спадало, и вскоре «Райо» все же сломался.
На 30-й минуте Мбаппе получил мяч на левом краю, резко ускорился, воспользовался небольшим рикошетом и вколотил мяч в дальний угол. Прошло всего четыре минуты — и уже Вини устроил персональное шоу. Два финта, резкий шаг вперед и удар в противоход вратарю.
Казалось, дело сделано. «Райо» не выглядел командой, способной навязать борьбу. «Реал» контролировал игру, создавал моменты, а разрыв в счете должен был только увеличиваться.
«Реал» уж слишком вальяжно играл в атаке
Но дальше началось что-то странное. «Райо» оставлял за спиной огромные зоны свободного пространства, а Вини и Мбаппе получали мячи в ситуациях, когда нужно было просто либо бить, либо отдавать пас партнеру.
И что они делали? Правильно: переигрывали сами себя. Лишние касания, попытки прокинуть еще одного защитника, удары в борьбе вместо передачи на свободного партнера.
Идеальная иллюстрация — эпизод под конец тайма. Мбаппе выходит в штрафную, у него открытый пас на Вини, но он решает пробить сам — прямо в Баталью.
А через пару минут «Райо» наказал: Педро Диас приложился с линии штрафной, мяч с рикошетом от перекладины пересек линию, VAR подтвердил взятие ворот.
Второй тайм — это вообще что было?
После перерыва «Реал» исчез. В буквальном смысле. У «Райо» — 70% владения, у «Реала» — ноль ударов в створ. Просто ноль.
Мбаппе и Вини продолжали получать шансы, но опять принимали странные решения. Самый опасный момент случился на 75-й минуте, когда Модрич прострелил на Вини — тот подставил ногу, но пробил мимо.
А так — игра в режиме экономии сил, бесполезные забросы и попытки доиграть на классе. «Райо» вроде бы владел мячом, но по-настоящему острых моментов не создавал.
Неравномерный сезон Винисиуса и Мбаппе
Вини и Мбаппе — главные люди этого матча. Они сделали «Реалу» победу в первом тайме, но именно их реализация не позволила команде закрыть игру.
Календарь и таблица испанской Примеры
Во многом так же выглядит их сезон. Они могут решать матчи в одиночку, но также легко могут завалить кучу моментов и оставить «Реал» без победы. И никакой середины: либо гениальность, либо пижонство.