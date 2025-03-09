«Реал» лениво обыграл «Райо Вальекано». «Атлетико» падает на третью строчку

Мадридский «Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» (2:1) в 27‑м туре чемпионата Испании по футболу. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. За гостей отличился Педро Диас.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Райо Вальекано 2:1 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (30'), 2:0 Винисиус Жуниор (34'), 2:1 Pedro Diaz (45 + 2') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Давид Алаба, Фран Гарсия, Лука Модрич, Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм (Браим Диас, 86'), Лукас Васкес, Родриго (Федерико Вальверде, 68'), Килиан Мбаппе (Эдуардо Камавинжа, 79'), Винисиус Жуниор, Raul Asencio Райо Вальекано: Пеп Чаварриа, Альфонсо Эспино (Унаи Лопес, 85'), Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия, Херард Гумбау (Оскар Трехо, 70'), Пате Сисс (Серхио Гвардиола, 85'), Адриан Эмбарба (Оскар Валентин, 70'), Pedro Diaz (Иван Балью, 70'), Augusto Batalla Предупреждения: Херард Гумбау (63'), Винисиус Жуниор (79'), Орельен Чуаэми (85'), Лука Модрич (90 + 2')

Этот матч должен был закончиться разгромом. «Реал» настолько уверенно провел первый тайм, что к перерыву счет 4:0 выглядел бы логичным. Но вместо этого — 2:1, валидол в концовке и странный второй тайм, где команда Анчелотти не нанесла ни одного удара в створ.

И дело тут не в тактике Карло или ошибках защиты. Два человека обязаны были закрывать игру — Винисиус и Мбаппе. Они же сделали все, чтобы «Райо» оставался в матче до финального свистка.

«Райо» был разорван в первом тайме

«Реал» включился сразу и быстро показал, кто здесь хозяин. Уже на 15-й минуте Родриго сделал забег по флангу, откатил под удар Винисиусу — штанга. Давление не спадало, и вскоре «Райо» все же сломался.

На 30-й минуте Мбаппе получил мяч на левом краю, резко ускорился, воспользовался небольшим рикошетом и вколотил мяч в дальний угол. Прошло всего четыре минуты — и уже Вини устроил персональное шоу. Два финта, резкий шаг вперед и удар в противоход вратарю.

«Реал» — «Райо Вальекано» globallookpress.com

Казалось, дело сделано. «Райо» не выглядел командой, способной навязать борьбу. «Реал» контролировал игру, создавал моменты, а разрыв в счете должен был только увеличиваться.

«Реал» уж слишком вальяжно играл в атаке

Но дальше началось что-то странное. «Райо» оставлял за спиной огромные зоны свободного пространства, а Вини и Мбаппе получали мячи в ситуациях, когда нужно было просто либо бить, либо отдавать пас партнеру.

И что они делали? Правильно: переигрывали сами себя. Лишние касания, попытки прокинуть еще одного защитника, удары в борьбе вместо передачи на свободного партнера.

«Реал» — «Райо Вальекано» globallookpress.com

Идеальная иллюстрация — эпизод под конец тайма. Мбаппе выходит в штрафную, у него открытый пас на Вини, но он решает пробить сам — прямо в Баталью.

А через пару минут «Райо» наказал: Педро Диас приложился с линии штрафной, мяч с рикошетом от перекладины пересек линию, VAR подтвердил взятие ворот.

Второй тайм — это вообще что было?

После перерыва «Реал» исчез. В буквальном смысле. У «Райо» — 70% владения, у «Реала» — ноль ударов в створ. Просто ноль.

Мбаппе и Вини продолжали получать шансы, но опять принимали странные решения. Самый опасный момент случился на 75-й минуте, когда Модрич прострелил на Вини — тот подставил ногу, но пробил мимо.

«Реал» — «Райо Вальекано» globallookpress.com

А так — игра в режиме экономии сил, бесполезные забросы и попытки доиграть на классе. «Райо» вроде бы владел мячом, но по-настоящему острых моментов не создавал.

Неравномерный сезон Винисиуса и Мбаппе

Вини и Мбаппе — главные люди этого матча. Они сделали «Реалу» победу в первом тайме, но именно их реализация не позволила команде закрыть игру.

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Во многом так же выглядит их сезон. Они могут решать матчи в одиночку, но также легко могут завалить кучу моментов и оставить «Реал» без победы. И никакой середины: либо гениальность, либо пижонство.