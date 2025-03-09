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    Деклан Райс«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
  • 18:55
    • «Наполи» дома был сильнее «Фиорентины»
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    «Наполи» дома был сильнее «Фиорентины»

    «Наполи» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Фиорентина
    В 28-м туре итальянской Серии А «Наполи» на своем поле победил «Фиорентину» со счетом 2:1.

    Джакомо Распадори
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    Джакомо Распадори

    В составе команды Антонио Конте отличились Ромелу Лукаку (26-я) и Джакомо Распадори (60-я).

    Единственный мяч в составе «фиалок» на счету Альберта Гюдмюндссона (66-я).

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Фиорентина 2:1
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (26'), 2:0 Джакомо Распадори (60'), 2:1 Альберт Гудмундссон (66') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (Жуан Жесус, 90'), Билли Гилмор, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай (Филип Биллинг, 87'), Маттео Политано (Матиас Оливера, 82'), Ромелу Лукаку, Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 87') Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 59'), Лука Раньери (Марин Понграчич, 59'), Роб Холдинг, Пьетро Комуццо (Матиас Морено, 74'), Шер Ндур, Данило Катальди (Лукас Бельтран, 82'), Николо Фаджоли, Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo Предупреждения: Алессандро Буонджорно (48'), Альберт Гудмундссон (64'), Марин Понграчич (88')

    «Наполи» идет вторым в Серии А с 60 очками. «Фиорентина» (45) — 7-я.

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