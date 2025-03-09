«Наполи» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» забьют друг другу?! «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки 2.12

С голами проблем не будет! «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки 2.04