«Наполи» — «Фиорентина»: счет матча 2:1, обзор голов

Джакомо Распадори Фото: globallookpress.com
В составе команды Антонио Конте отличились Ромелу Лукаку (26-я) и Джакомо Распадори (60-я).
Единственный мяч в составе «фиалок» на счету Альберта Гюдмюндссона (66-я).
Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Фиорентина 2:1
Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (26'), 2:0 Джакомо Распадори (60'), 2:1 Альберт Гудмундссон (66') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Леонардо Спинаццола (Жуан Жесус, 90'), Билли Гилмор, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай (Филип Биллинг, 87'), Маттео Политано (Матиас Оливера, 82'), Ромелу Лукаку, Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 87') Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 59'), Лука Раньери (Марин Понграчич, 59'), Роб Холдинг, Пьетро Комуццо (Матиас Морено, 74'), Шер Ндур, Данило Катальди (Лукас Бельтран, 82'), Николо Фаджоли, Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo Предупреждения: Алессандро Буонджорно (48'), Альберт Гудмундссон (64'), Марин Понграчич (88')
«Наполи» идет вторым в Серии А с 60 очками. «Фиорентина» (45) — 7-я.