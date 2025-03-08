Пятибратов: Чтобы забивать, нужно бить по воротам

Главный тренер воронежскоговысказался о матче против(0:2).

«Скажу в целом об игре. Нам сегодня не хватило агрессии, планировали по‑другому играть, нужно с этим разобраться. "Зенит" так мощно начал или с нашим состоянием что‑то было не так, потому что дома так играть с первых минут мы не планировали. Нам не хватило выигранных единоборств, в первые 15–20 минут мы были слишком скромными. Естественно, когда ты получаешь удаление в первом тайме против "Зенита", это становится ключевым моментом.

Команда не забивает? Объяснение на поверхности. Чтобы забивать, нужно бить по воротам. На сборах мы в каждом матче забивали, сейчас не получилось. Здесь и сила "Зенита" сказывается, и играть в меньшинстве очень сложно», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 43 очка и идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Факела» 14 баллов и 15-е место.