ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» — «Зенит»«Зенит» разобрал «Факел», а Вендел устроил себе выходной на «Спартак»
  • 17:25
    • «Ноттингем Форест» выиграл у «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Пятибратов: Чтобы забивать, нужно бить по воротам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел Зенит
    Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о матче против «Зенита» (0:2).

    Дмитрий Пятибратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Пятибратов

    «Скажу в целом об игре. Нам сегодня не хватило агрессии, планировали по‑другому играть, нужно с этим разобраться. "Зенит" так мощно начал или с нашим состоянием что‑то было не так, потому что дома так играть с первых минут мы не планировали. Нам не хватило выигранных единоборств, в первые 15–20 минут мы были слишком скромными. Естественно, когда ты получаешь удаление в первом тайме против "Зенита", это становится ключевым моментом.

    Команда не забивает? Объяснение на поверхности. Чтобы забивать, нужно бить по воротам. На сборах мы в каждом матче забивали, сейчас не получилось. Здесь и сила "Зенита" сказывается, и играть в меньшинстве очень сложно», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 43 очка и идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Факела» 14 баллов и 15-е место.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Ренн» против катка ПСЖ?
  • «Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Матч пройдет в энергосберегающем режиме
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Интер» разгромит аутсайдера
  • «Интер» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 9 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры