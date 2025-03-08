ЦСКА — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле обыграл(1:0) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче армейцы забили на 90+3-й минуте благодаря точному удару Виллиана Роша.

РПЛ. 20-й тур. ЦСКА — «Химки» 1:0 (0:0, 1:0). Гол: Виллиан Роша , 90+3 (1:0)ЦСКА: Акинфеев И., Круговой Д., Виллиан Роша , Келлвен , Дивеев И., Обляков И. (Пьянич М., 87), Жемалетдинов Р. (Файзуллаев А., 61), Бистрович К. (Алеррандро , 82), Кисляк М., Шуманский А. (Койта С., 61), Мусаев Т. (Гуарирапа С., 82)«Химки»: Кокарев Н., Джикия Г., Фаринья Э., Филин А., Ориньо (Степанов Д., 80), Берковский И. (Голубович П., 70), Бакаев З. (Магомедов Б., 70), Мехия Р., Вера Л. (Руденко А.А., 70), Корредера А. (Садыгов И., 90+4), Заболотный А

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й позиции с 19-ю баллами.