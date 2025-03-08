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    ЦСКА вырвал победу у «Химок» в матче РПЛ

    ЦСКА — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

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    ЦСКА на своем поле обыграл «Химки» (1:0) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче армейцы забили на 90+3-й минуте благодаря точному удару Виллиана Роша.

    РПЛ. 20-й тур.
    ЦСКА — «Химки» 1:0 (0:0, 1:0).
    Гол: Виллиан Роша , 90+3 (1:0)ЦСКА: Акинфеев И., Круговой Д., Виллиан Роша , Келлвен , Дивеев И., Обляков И. (Пьянич М., 87), Жемалетдинов Р. (Файзуллаев А., 61), Бистрович К. (Алеррандро , 82), Кисляк М., Шуманский А. (Койта С., 61), Мусаев Т. (Гуарирапа С., 82)«Химки»: Кокарев Н., Джикия Г., Фаринья Э., Филин А., Ориньо (Степанов Д., 80), Берковский И. (Голубович П., 70), Бакаев З. (Магомедов Б., 70), Мехия Р., Вера Л. (Руденко А.А., 70), Корредера А. (Садыгов И., 90+4), Заболотный А

    После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й позиции с 19-ю баллами.

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