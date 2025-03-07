Ташуев: Заработали закономерное очко

Главный тренерподвел итог встречи с(1:1).

«Матч держал в напряжении всю игру. Мы хотели забить. Игра не отличалась серьезным изыском, но было много борьбы за инициативу. Матч мне понравился, моя команда старалась доминировать. Провели правильную атаку и забили. Во втором тайме сделали замены, среагировали, у Талала были отличные моменты. Заработали закономерное очко.

Тренировали игру, определенные фрагменты. Физподготовка — самое легкое, а вот найти взаимодействия сложно. Методик советских множество, а вот правильно подобрать их непросто.

Жиров? Саша остается лидером на своей позиции, он может всегда заменить других игроков. Он хорошо работает и в хорошей форме», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» стало 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. У «Ахмата» 17 баллов и 14-я строчка.