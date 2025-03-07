Тренер сборной Бразилии Жуниор: Нет необходимости говорить о том, кто такой Неймар

Наставник сборной Бразилиипрокомментировал включение форварда «Сантоса»в окончательный список национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.

33-летний Неймар может впервые за полтора года сыграть за сборную Бразилии.

«Нет необходимости говорить о том, кто такой Неймар. Сейчас он восстанавливает свою форму, мы это понимаем. Но мы также считаем, что его способности и умения позволяют ему справиться с любой ситуацией на поле. Его партнеры по сборной сами публично выразили, что значит Неймар для команды.

Мы ждем его возвращения. Это первая возможность для нас сыграть с ним после его травмы. Надеюсь, он будет счастлив вернуться. Давайте вместе вселим ему уверенность в том, что он сможет вернуться в лучшую форму, и не будем создавать завышенные ожидания и возлагать на него всю ответственность», — приводит слова Доривала Goal.

21 марта Бразилия сыграет в отборе ЧМ-2026 с Колумбией, а 26 марта — с Аргентиной.