Мелкадзе: Ничья с «Локомотивом» — справедливый результат

Нападающийвысказался о матче против(1:1).

«Начало второй части сезона? Неплохо. Четыре очка в двух матчах, хорошее начало.

Могли набрать три очка, но могли и проиграть. Но, думаю, по сегодняшней игре ничья — справедливый результат.

Нервозность? Нет. Я еще до зимних сборов говорил, что не волнуюсь по этому поводу, потому что уверен, что мы выполним свою задачу. Мы постараемся все для этого сделать», — цитирует Мелкадзе «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» стало 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. У «Ахмата» 17 баллов и 14-я строчка.