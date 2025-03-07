ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат Билялетдинов«Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов
    Все новости спорта

    «Локомотив» и «Ахмат» поделили очки

    «Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Ахмат
    В матче 20-го тура чемпионата России «Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью 1:1.

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    В составе хозяев поля отличился Алексей Батраков на 16-й минуте, а за гостей забил Максим Самородов на 40-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ахмат 1:1
    Голы: 1:0 Алексей Батраков (16'), 1:1 Максим Самородов (40') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Илья Самошников (Владислав Сарвели, 58'), Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов (Godyaev D., 65'), Алексей Батраков, Артём Тимофеев (Вадим Раков, 58'), Сергей Пиняев (Эдгар Севикян, 76'), Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 76'), Montes C. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Даниил Зорин (Владислав Камилов, 77'), Амин Талал (Мауро Луна Диале, 81'), Даниил Павлович Уткин (Евгений Харин, 78'), Георгий Мелкадзе (Ruiz Diaz R., 81'), Silva I.

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Локомотива» стало 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. У «Ахмата» 17 баллов и 14-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев начнет «тысячник» в Индиан-Уэллс с разгромной победы?
  • Юньчаокэтэ — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выпадет ли «Монако» из зоны Лиги чемпионов?
  • «Тулуза» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Столичные» попытаются ворваться в чемпионскую гонку РПЛ
  • «Динамо» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры