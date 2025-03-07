«Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Россиисыграли вничью 1:1.

В составе хозяев поля отличился Алексей Батраков на 16-й минуте, а за гостей забил Максим Самородов на 40-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Ахмат 1:1 Голы: 1:0 Алексей Батраков (16'), 1:1 Максим Самородов (40') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Лукас Фассон, Илья Самошников (Владислав Сарвели, 58'), Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов (Godyaev D., 65'), Алексей Батраков, Артём Тимофеев (Вадим Раков, 58'), Сергей Пиняев (Эдгар Севикян, 76'), Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 76'), Montes C. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Даниил Зорин (Владислав Камилов, 77'), Амин Талал (Мауро Луна Диале, 81'), Даниил Павлович Уткин (Евгений Харин, 78'), Георгий Мелкадзе (Ruiz Diaz R., 81'), Silva I.

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» стало 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. У «Ахмата» 17 баллов и 14-я строчка.