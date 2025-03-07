В сборной Бразилии отреагировали на невызов Дугласа Сантоса

Исполнительный директор сборной Бразилиивысказался по поводу отсутствия защитника «Зенита»в окончательном составе национальной команды на ближайшие матчи.

«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», — цитирует Каэтано РИА Новости.

Ранее Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команд Колумбии и Аргентины, которые пройдут в марте.

Также защитник попал в расширенный состав сборной России на товарищеский матч со сборной Замбии.

Сантос является гражданином РФ с осени 2024 года.