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    В сборной Бразилии отреагировали на невызов Дугласа Сантоса

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    Исполнительный директор сборной Бразилии Родриго Каэтано высказался по поводу отсутствия защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательном составе национальной команды на ближайшие матчи.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», — цитирует Каэтано РИА Новости.

    Ранее Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команд Колумбии и Аргентины, которые пройдут в марте.

    Также защитник попал в расширенный состав сборной России на товарищеский матч со сборной Замбии.

    Сантос является гражданином РФ с осени 2024 года.

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