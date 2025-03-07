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    «Рома» была сильнее «Атлетика», «Аякс» уступил «Айнтрахту» в ЛЕ

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    Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    Голландский «Аякс» на своем поле уступил немецкому «Айнтрахту» — 1:2.

    На 10-й минуте форвард хозяев Брайан Бробби открыл счет. Немецкий клуб смог отыграться на 28-й минуте после точного удара Уго Ларссона.

    Победу «Айнтрахту» на 70-й минуте принес Эльес Схири.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Аякс — Айнтрахт Ф 1:2
    Голы: 1:0 Брайан Бробби (10'), 1:1 Хуго Ларссон (27'), 1:2 Эйе Скири (70') Аякс: Ремко Пасвер (Джей Гортер, 24'), Антон Гоэи, Йосип Шутало, Юри Бас, Йоррел Хато, Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор, Бертран Траоре (Don-Angelo Konadu, 71'), Брайан Бробби (Стивен Бергёйс, 64'), Мика Годтс (Оливер Валакен Эдвардсен, 64'), Jorthy Mokio (Киан Фитц-Джим, 71') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Тута, Ннамди Коллинз, Жан-Маттео Баойя (Натаниэль Браун, 73'), Ансгар Кнауфф (Фарес Шаиби, 82'), Марио Гётце (Джан Узун, 90'), Эйе Скири, Хуго Ларссон, Уго Экитике (Элье Ваи, 82') Предупреждения: Эйе Скири (34'), Ннамди Коллинз (38'), Бертран Траоре (68'), Джордан Хендерсон (90')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Итальянская «Рома» в напряженном матче одолела испанский «Атлетик» со счетом 2:1.

    Все голы были забиты после перерыва. На 50-й минуте Иньяки Уильямс вывел басков вперед.

    «Рома» смогла отыграться уже через 6 минут после точного удара Анхелиньо.

    Победу хозяевам на 90+4-й минуте принес Элдор Шомуродов, который появился на поле в середине второго тайма.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Рома — Атлетик 2:1
    Голы: 0:1 Иньяки Уильямс (50'), 1:1 Анхелиньо (56'), 2:1 Эльдор Шомуродов (90 + 4') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Девин Ренс (Алексис Салемакерс, 60'), Анхелиньо, Бриан Кристанте, Никколо Писилли (Ману Коне, 77'), Томмазо Бальданци (Стефан Эль-Шаарави, 60'), Пауло Дибала (Матиас Соуле, 71'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 71') Атлетик: Хулен Агирресабала, Юри Берчиче, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан (Айтор Паредес, 23'), Оскар де Маркос, Унаи Гомес (Микель Весга, 77'), Микель Хаурегисар (Беньят Прадос, 63'), Иньиго Руис де Галарета, Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 77'), Иньяки Уильямс, Maroan Sannadi (Горка Гурусета, 63') Предупреждения: Йерай Альварес (19'), Микель Хаурегисар (34'), Maroan Sannadi (39'), Эльдор Шомуродов (72'), Йерай Альварес (86')

    Ответные встречи пройдут 13 марта.

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