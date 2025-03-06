Ван Перси: Мы пропустили во втором тайме слишком рано, и это подорвало нашу уверенность

Главный тренервысказался о матче против(0:2) в Лиге чемпионов.

«Начинали мы успешно, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, не создали по-настоящему выгодных моментов. К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но всегда же знаешь, что при таком нападающем, как Тюрам, это может произойти. Мы пропустили во втором тайме слишком рано, и это подорвало нашу уверенность», — приводит слова ван Перси официальный сайт УЕФА.

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Ответная игра между этими командами состоится 11-го марта в Милане (Италия).