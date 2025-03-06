Рассказов допустил, что может перейти в «Зенит»

Защитник «Крыльев Советов»отметил, что мог бы перейти в «Зенит», несмотря на спартаковское прошлое, а также не исключил переход в ЦСКА.

Воспитанник «Спартака» с 2018 года провел за первую команду красно-белых 86 матчей и забил три мяча, становился обладателем Кубка России.

«У меня нет ограничений. На уровне детских команд у нас в "Спартаке" и правда была вражда с ЦСКА. Там мне себя представить пока сложнее всего, хотя ничего не исключаю. Если такое предложение будет — посмотрим, но, наверное, это будет непросто», — сказал Рассказов Sport24.

В январе 2023 года Рассказов перешел в «Крылья Советов».