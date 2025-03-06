Панченко будет играть в Медиалиге

Нападающийзакончил с профессиональным футбол, но при этом будет выступать в любительской Медиалиге.

35-летний футболист принял приглашение выступать в составе ФК «Матч ТВ», который будет в этом сезоне снова играть в МФЛ.

Напомним, что Панченко в январе 2025 года объявил о том, что завершает свою футбольную карьеру. Его последним клубом были подмосковные «Химки». После этого он был приглашен в тренерский штаб «Динамо-2».

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Таким образом, Панченко будет совмещать игру в Медиалиге и тренерскую карьеру. Нападающий известен по выступлениям за «Химки», тульский «Арсенал», «Тамбов», «Динамо», ЦСКА, «Томь», «Мордовию», «Нижний Новгород», «Ставрополье».