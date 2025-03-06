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    Отец Тюкавина высказался о состоянии нападающего после операции

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    Александр Тюкавин, отец форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об операции своему сыну в Германии.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Он сказал, что перезвонит чуть позже, но написал, что проснулся, что всё отлично, всё хорошо, настроение бодрое, довольное. Меня так отпустило немного, операцию сделали, всё успешно. Я ему сказал, что все болельщики и все, кто переживает, вместе с тобой делают операцию и восстанавливаются. Он чувствует эту поддержку. Поэтому период восстановления должен пройти хорошо с такой поддержкой», — цитирует Александра Тюкавина ТАСС.

    В нынешнем сезоне Тюкавин провел 19 матчей за «Динамо» в РПЛ. У нападающего 7 голов и три результативные передачи.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» заработало 36 очков после 19 встреч и идет 4-м в таблице РПЛ. Лидирует в лиге «Зенит» (40).

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