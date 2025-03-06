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    Фонсека прокомментировал длительную дисквалификацию

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    Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал наложение на него 9-месячной дисквалификации за попытку физического воздействия на судью во время игры 24-го тура Лиги 1 с «Брестом» (2:1).

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.

    Для меня самое главное — это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшней важнейшей встречей.

    Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решение и организовать команду наилучшим образом, чтобы подготовиться к матчам», — цитирует Фонсеку журналист Бен Джейкобс.

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    Сегодня, 6 марта, «Лион» играет на выезде в Лиге Европы против румынского «Стяуа».

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