Фонсека прокомментировал длительную дисквалификацию

Главный тренер французского «Лиона»прокомментировал наложение на него 9-месячной дисквалификации за попытку физического воздействия на судью во время игры 24-го тура Лиги 1 с «Брестом» (2:1).

«Хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.

Для меня самое главное — это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшней важнейшей встречей.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решение и организовать команду наилучшим образом, чтобы подготовиться к матчам», — цитирует Фонсеку журналист Бен Джейкобс.

Календарь и таблица Лиги 1

Сегодня, 6 марта, «Лион» играет на выезде в Лиге Европы против румынского «Стяуа».