Фонсека прокомментировал длительную дисквалификацию

Паулу Фонсека Фото: globallookpress.com
«Хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.
Для меня самое главное — это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшней важнейшей встречей.
Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решение и организовать команду наилучшим образом, чтобы подготовиться к матчам», — цитирует Фонсеку журналист Бен Джейкобс.
Сегодня, 6 марта, «Лион» играет на выезде в Лиге Европы против румынского «Стяуа».