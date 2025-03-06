Аморим: Сейчас есть гораздо более важные вещи, чем завоевание кубков

Главный тренервысказался о потенциально возможной победе в Лиге Европы.

«Сейчас есть гораздо более важные вещи, чем завоевание кубков. Это мое ощущение. Но я понимаю, что победа в Лиге Европы может все изменить для нас в следующем сезоне.

Мы должны думать о клубе как о долгосрочном проекте, а не искать сиюминутные решения. Мы не должны думать, что если не выиграть кубок, то мы окажемся в плохом положении, а если выиграть Лигу Европы, то мы окажемся в прекрасном положении, потому что проблемы останутся даже в случае попадания в Лигу чемпионов.

Вот что я хочу сказать. Я знаю, что вы, ребята, делаете выводы о моем сезоне. Но я пытаюсь показать, что мне все равно. Я действительно уверен в больших целях этого клуба. Я пытаюсь показать общую картину нашим болельщикам.

Но в этой жизни важны результаты, нужно выигрывать матчи. Я знаю, какие бывают последствия, когда ты не выигрываешь. Но я действительно уверен в себе. Если сравнивать с первым днем, я немного расстроен, но по-прежнему уверен в себе», — цитирует Аморима Sky Sports.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Реал Сосьедада». Игра состоится уже сегодня, 6 марта. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.