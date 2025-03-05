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    Захарян не сыграет и с «Манчестер Юнайтед»

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    Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян продолжает восстановление после травмы бедра, которую он получил 23 февраля в матче Примеры.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В игре против «Леганеса» (3:0) в рамках 25-го тура чемпионата Испании Захарян появился в стартовом составе и забил победный гол. В перерыве матча из-за болезненных ощущений полузащитник был заменен.

    После обследования Захаряну был поставлен диагноз растяжение мышцы бедра. Он уже пропустил игру 26-го тура Примеры с «Барселоной» (0:4) и полуфинал Кубка Испании с «Реалом» (0:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Завтра, 6 марта, «Реал Сосьедад» сыграет в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед», но Захарян не включен в заявку.

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