Захарян не сыграет и с «Манчестер Юнайтед»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад»продолжает восстановление после травмы бедра, которую он получил 23 февраля в матче Примеры.

В игре против «Леганеса» (3:0) в рамках 25-го тура чемпионата Испании Захарян появился в стартовом составе и забил победный гол. В перерыве матча из-за болезненных ощущений полузащитник был заменен.

После обследования Захаряну был поставлен диагноз растяжение мышцы бедра. Он уже пропустил игру 26-го тура Примеры с «Барселоной» (0:4) и полуфинал Кубка Испании с «Реалом» (0:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

Завтра, 6 марта, «Реал Сосьедад» сыграет в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед», но Захарян не включен в заявку.