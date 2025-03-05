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    Тотти назвал лучшего игрока Серии А

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    Легенда итальянской «Ромы» и чемпион мира в составе сборной Италии Франческо Тотти прокомментировал игру аргентинца Пауло Дибалы.

    Франческо Тотти
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    Франческо Тотти

    «Он входит в число сильнейших в мире с точки зрения таланта. По сравнению с нашими временами, может быть, талантов меньше, но он очень силён… На данный момент он лучший в Италии, у него другой ритм, нежели два месяца назад, и когда он владеет мячом, мяч поёт.

    Пауло не страдает сейчас, раньше он останавливался, получал удары, спазмы, а теперь он машина, теперь он играет в мяч в последнюю минуту, и у него есть удар», — рассказал Тотти испанскому изданию Marca.

    Календарь и таблица Серии А

    За римлян 31-летний Дибала играет с 2022 года. В этом сезоне аргентинец провел 33 матча за джаллоросси, забил 8 мячей и сделал 4 ассиста. На портале Transfermarkt Дибалу сейчас оценивают в € 8 млн.

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