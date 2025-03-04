«Реал» и «Атлетико» сыграют между собой в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

«Реал» завершил общий этап Лиги Чемпионов на 11-м месте, набрав 15 очков в 8-ми матчах. Мадридский клуб одержал пять побед и трижды проиграл, забив 20 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

В стыковых матчах «сливочным» достался «Манчестер Сити». Первый матч в Англии завершился в пользу «Реала» со счетом 3:2, а в ответной игре мадридцы вновь обыграли «горожан» с хет-триком Мбаппе — 3:1.

Команда Карло Анчелотти занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В крайнем туре Ла Лиги «Реал» уступил на выезде «Бетису» — 1:2.

«Атлетико»

«Атлетико» миновал стадию стыковых матчей, завершив общий этап Лиги Чемпионов на пятом месте, набрав итоговые 18 очков. Команда из Мадрида одержала шесть побед и дважды уступила при разнице забитых и пропущенных мячей 20:12.

На прошлых выходных «Атлетико» принимал «Атлетик» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Подопечные Диего Симеоне с минимальным счетом обыграли басков благодаря голу Альвареса во втором тайме — 1:0.

До этого «Атлетико» провел яркий первый матч полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» — 4:4. Мадридцы вели 2:0, затем проигрывали 2:4, но в итоге смогли совершить камбэк.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 9 февраля этого года в 23-м туре Ла Лиги. Игра завершилась вничью — 1:1.

В последних 10-ти встречах на счету каждой из команд по 3 победы и еще четырежды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» с коэффициентом 3.55.